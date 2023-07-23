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ПОЛІТИКА

Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО наступного тижня

23 липня 2023, 12:20
Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО наступного тижня
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
На зустрічі обговорять обстріли зернової інфраструктури у портах України.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на 26 липня.

Про це повідомляє Deutshe Welle із посиланням на агентство dpa.

Як заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, засідання відбудеться на прохання України для обговорення останніх подій та планують "обговорити транспортування українського зерна через Чорне море".

Зустріч зустрічається на рівні послів.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався із генсеком НАТО та  звернувся з пропозицією скликати Раду Україна – НАТО для кризових консультацій через безпеку в Чорному морі.

Столтенберг після розмови з Зеленським заявив, що союзники продовжуватимуть підтримку України, скільки це буде потрібно і додав, що після саміту НАТО у  Вільнюсі, "Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше".

"Ми рішуче засуджуємо спробу москви перетворити продовольство на зброю", - написав генсек у Twitter НАТО.

Нагадаємо, 17 липня росія заявила про припинення дії "зернової угоди", яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.

війнаНАТОСтолтенберг

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