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Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом десятиліття

05 липня 2024, 13:35
Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом десятиліття
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Також він закликав до збільшення військової допомоги для України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що протягом найближчих 10 років Україна приєднається до Альянсу.
 
Про це він розповів у інтерв'ю агенції dpa, пише tagesschau.
 
"Я дуже сподіваюся, що Україна буде союзником", – відповів він на запитання про можливе розширення альянсу в найближчі десять років. 
 
Також Столтенберг незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні закликав надати ще більше військової допомоги для України.
 
"Чим сильніша наша підтримка, тим швидше ця війна може закінчитися. Чим більше ми зобов'язуємося довгостроково, тим швидше війна може закінчитися", – сказав він.
Єнс Столтенбергвійна в Україніросія окупанти

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