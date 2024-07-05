Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом десятиліття
05 липня 2024, 13:35
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Також він закликав до збільшення військової допомоги для України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що протягом найближчих 10 років Україна приєднається до Альянсу.
Про це він розповів у інтерв'ю агенції dpa, пише tagesschau.
"Я дуже сподіваюся, що Україна буде союзником", – відповів він на запитання про можливе розширення альянсу в найближчі десять років.
Також Столтенберг незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні закликав надати ще більше військової допомоги для України.
"Чим сильніша наша підтримка, тим швидше ця війна може закінчитися. Чим більше ми зобов'язуємося довгостроково, тим швидше війна може закінчитися", – сказав він.