Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки – Politico

Передбачається, що він обійме цю посаду в лютому 2025 року.

Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря НАТО, стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Очікується, що Столтенберг обійме цю посаду після її наступного з'їзду в лютому 2025 року. Він замінить Крістофа Гойсґена, який очолив форум тільки у 2022-му.

Зазначається, що багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки збереже свою посаду.

Також нагадується, що колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року.