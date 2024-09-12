Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки – Politico
12 вересня 2024, 20:09
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Передбачається, що він обійме цю посаду в лютому 2025 року.
Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря НАТО, стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.
Очікується, що Столтенберг обійме цю посаду після її наступного з'їзду в лютому 2025 року. Він замінить Крістофа Гойсґена, який очолив форум тільки у 2022-му.
Зазначається, що багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки збереже свою посаду.
Також нагадується, що колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року.