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Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки – Politico

12 вересня 2024, 20:09
Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки – Politico
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Передбачається, що він обійме цю посаду в лютому 2025 року.
Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря НАТО, стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.
 
Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.
 
Очікується, що Столтенберг обійме цю посаду після її наступного з'їзду в лютому 2025 року. Він замінить Крістофа Гойсґена, який очолив форум тільки у 2022-му.
 
Зазначається, що багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки збереже свою посаду.
 
Також нагадується, що колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року.
 
війна в Україніросія окупантиЙенс Столтенберг

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