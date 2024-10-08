Столтенберг у лютому 2025 року очолить Мюнхенську безпекову конференцію

Раніше він упродовж 10 років обіймав посаду генерального секретаря НАТО.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської безпекової конференції (MSC) в лютому 2025 року.

Про це повідомляє офіційний сайт MSC.

Столтенберг перебере головування на міжнародному форумі після 61-ї конференції, запланованої на лютий 2025 року. Він змінить на посаді німця Крістофа Гойсгена.

"Я присвятив усе своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської безпекової конференції та робити внесок у її місію «мир через діалог». Небагато міжнародних платформ настільки важливі, як MSC, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародній співпраці", – заявив Столтенберг.

Багаторічний голова MSC, а нині президент Ради Фонду MSC Вольфганг Ішингер, заявив, що тішиться тим, що Столтенберг погодився головувати на Мюнхенській безпековій конференції.