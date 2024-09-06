Столтенберг закликав Китай припинити підтримку війни росії в Україні

Генсек НАТО закликав Пекін припинити допомагати москві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допомога Пекіна є значним фактором у продовженні російської агресії проти України. За його словами, постійне розпалювання Пекіном війни може негативно вплинути на його інтереси та репутацію.

Про це повідомляє Reuters.

"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни росії", — заявив генсек НАТО.

Столтенберг підкреслив, що Китай допомагає росії виробляти зброю, яка потім використовується проти України.

У липні речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь назвав твердження Альянсу про підтримку Пекіном москви "упередженими, наклепницькими та провокаційними" Він назвав НАТО "пережитком Холодної війни".