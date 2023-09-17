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ПОЛІТИКА

Столтенберг закликав Німеччину збільшити витрати на оборону

17 вересня 2023, 14:31
Столтенберг закликав Німеччину збільшити витрати на оборону
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Столтенберг також нагадав, що на саміті НАТО в липні країни Альянсу вирішили встановити мінімальний розмір видатків на оборону на рівні 2% ВВП.

Союзники по НАТО неодноразово критикували Берлін за недостатнє фінансування армії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Німеччини суттєво збільшити витрати на оборону. 

Про це повідомляє DW.

 "У холодну війну, коли при владі перебували Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили від 3 до 4 відсотків ВВП", - сказав Столтенберг в інтерв'ю медіагрупі Funke.

Він також додав, що сам був главою уряду Норвегії протягом багатьох років, тому знає, як важко виділяти більше грошей на оборону на тлі необхідних витрат на охорону здоров'я, освіту чи інфраструктуру. 

Але, за його словами, коли зростає напруженість, витрати на оборону варто збільшувати.

Столтенберг також нагадав, що на саміті НАТО в липні країни Альянсу вирішили встановити мінімальний розмір видатків на оборону на рівні 2% ВВП.

Раніше ЗМІ писали, що уряд Німеччини відмовився від плану юридично зобов'язати себе щорічно виконувати 2%-й показник військових витрат НАТО. Відповідний пункт із проекту закону про бюджетне фінансування, ухваленого кабінетом канцлера Олафа Шольца, було видалено. 

Ця зміна означає, що Німеччина зможе дотримуватися свого нинішнього зобов'язання щодо виконання 2% цільового показника в середньому за п'ять років. Таке формулювання м'якше, ніж обіцянка Шольца, озвучена 27 лютого 2022 року, через три дні після повномасштабного вторгнення рф в Україну про те, що уряд щороку інвестуватиме в оборону понад 2% ВВП.

Союзники по НАТО в минулому критикували Берлін за те, що він не витрачає на оборону 2% валового внутрішнього продукту на рік.

НімеччинаНАТОоборонаСтолтенберг

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