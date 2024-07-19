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ПОЛІТИКА

Столтенберг запевнив ЄС, що НАТО переживе друге президентство Трампа

19 липня 2024, 12:31
Столтенберг запевнив ЄС, що НАТО переживе друге президентство Трампа
Фото: 5 канал
Генеральний секретар Альянсу вважає, що союзникам потрібно будувати відносини з республіканцем так, як вони це робили в 2016 році.

Європа не повинна потрапити в пастку власного “самоздійснюваного пророцтва” про те, що НАТО помре за другого президентства республіканця Дональда Трампа в США, а трансатлантичному зв'язку прийде кінець.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.

Він вважає, що лідери країн НАТО повинні взаємодіяти з Трампом так само, як робили це в 2016 році, незалежно від риторики під час виборчої кампанії в Штатах.

"Я працював з ним чотири роки", - сказав генсек Альянсу. 

Столтенберг не відповів на запитання про те, чи змінився, на його думку, Трамп після закінчення свого президентського терміну в 2020 році.

"Я думаю, важливо не створювати пророцтва, які самоздійснюються, припускаючи, що нова адміністрація в Сполучених Штатах означатиме кінець НАТО. Таке занепокоєння було і в 2016 році. Реальність така, що НАТО став сильнішим після чотирьох років ... Більше військ, висока готовність", - зазначив він.

Столтенберг залишається оптимістом щодо майбутнього НАТО.

Коли він став генсеком Альянсу в 2014 році, лише дві країни НАТО витрачали 2% свого бюджету на оборону. За його словами, зараз цей показник становить 23 з 31 країни-члена. Тому, як вважає Столтенберг, скарги Трампа під час його президентства на те, що європейці не роблять свій справедливий внесок в оборону, мали певне підґрунтя.

"Причина, чому я очікую, що Сполучені Штати залишаться сильним союзником полягає в тому, що основна критика з боку президента Трампа, а також кандидата на посаду віце-президента Джей Ді Венса, не була спрямована в першу чергу проти НАТО. Вона була спрямована проти того, що союзники по НАТО не витрачають достатньо коштів на оборону, і це змінюється", - пояснив генсек.

Столтенберг вважає, що Європі потрібно буде повторити свою стратегію 2016 року, якщо Трамп прийде до влади знову. Тобто, взаємодіяти з новою американською адміністрацією. 

Генсек також вважає, що США залишаться в НАТО, адже члени Альянсу разом представляють 50% світової “військової потужності". Якщо Штати вийдуть з НАТО, то представлятимуть лише 25% цього військового потенціалу.

Європейські лідери дедалі більше занепокоєні перспективою того, що в разі перемоги Трампа на виборах у США в листопаді Джей-Ді Венс, який може стати віце-президентом, займе “контрольну позицію” в зовнішній політиці. А він, зокрема, активно виступав проти схвалення допомоги  Україні від США. Венс уже дав зрозуміти, що провідна роль Штатів у глобальній безпеці не буде сприйматися як належне за адміністрації Трампа.

НАТОДональд ТрампЄнс Столтенберг

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