Столтенберг зізнався, про що найбільше шкодує, як колишній генсек НАТО – FT

Наприкінці вересня Єнс Столтенберг склав свої повноваження, поступившись посадою Марку Рютте.

Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і тим паче, коли росіяни вже почали напад.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, від початку російського вторгнення в Україну йому доводилося одночасно працювати за трьома напрямками: підтримувати допомогу Україні, інформувати західну громадськість про загрозу з боку путіна та уникати ядерної війни НАТО проти росії. Останнє вочевидь заважало першим двом завданням, пише FT.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – зізнався Столтенберг.