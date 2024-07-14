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Столтенберг зробив важливу заяву щодо постачання F-16 для України

14 липня 2024, 20:55
Столтенберг зробив важливу заяву щодо постачання F-16 для України
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Україні потрібні не лише літаки, але й пілоти, які мають необхідну підготовку.
Союзники по НАТО налаштовані доставити винищувачі F-16 до України якомога швидше. 
 
Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу "Інтер".
 
"Вам потрібні не лише літаки, але й пілоти, які мають необхідну підготовку та кваліфікацію. Ми тиснемо, щоб це сталося так швидко, як це тільки можливо. Бо це додасть Україні можливостей для оборони", - заявив він. 
 
При цьому Столтенберг наголосив, що на війні немає універсального засобу, який одразу вирішить усі проблеми. 
 
"Одна така зброя, чи ракети на це не здатні. Треба поєднати сухопутні, повітряні і морські системи. Потрібні мужність і рішучість українців. І все це разом забезпечить успіх", – підсумував генсек НАТО.

 

Нагадаємо, очікується, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже цього літа, але їх кількість буде набагато меншою, ніж очікував Київ.

Йенс Столтенбергвійна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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