Столтенберг зустрівся з керівництвом Конгресу США для переговорів щодо України

У понеділок, 29 січня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

Генеральний секретар Північноатлантичного союзу (НАТО) Єнс Столтенберг у вівторок зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими очільниками Конгресу у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Під час зустрічі з Джонсон пояснив, чому в США виникла складна ситуація на кордоні з Мексикою. Очільник Альянсу наголосив на важливості надання фіндопомоги Україні.

"Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, що забезпечує продовження підтримки України", - зазначив Столтенберг.

Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава.

"Столтенберг також вказав на важливість збереження міцності НАТО через збільшення оборонних інвестицій, вітаючи їхнє збільшення в усіх країнах Альянсу за останні роки. Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання країни й стабільності Європи", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг також зустрівся з лідером меншості у Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії.

На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО і керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Пресслужба НАТО нагадала, що в середу генсек виступить з промовою у Heritage Foundation (Фонді "Спадщина"), а також поїде до штату Алабама, де відвідає завод із виробництва ракет і систем управління вогнем компанії Lockheed Martin.

У понеділок, 29 січня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялось, що голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, на якій обговорили критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.