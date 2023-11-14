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Столтенберг звернувся до країн НАТО через війну в Україні

14 листопада 2023, 12:09
Столтенберг звернувся до країн НАТО через війну в Україні
джерело ria
НАТО не може дозволити путіну перемогти, наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників більше допомагати Україні, оскільки "ситуація на полі бою є важккою".

Про це він сказав перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у вівторок, 14 листопада.

"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президента путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах - підтримати Україну", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що путіна потрібно переконати, що "він не переможе на полі бою". 

"Єдиний шлях для того, щоб це зробити, – це зміцнювати військові спроможності України шляхом надання військової допомоги", - запевнив Столтенберг. 

НАТОСтолтенбергвійна в Україніросія окупанти

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