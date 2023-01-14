Столична ДСНС ліквідувала наслідки ранкового обстрілу Києва

Наразі інформації щодо жертв або ж постраждалих немає

Після чергової ранкової ракетної атаки росіян по Київу, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах міста, повідомили у ДСНС.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламка ракети територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі. Площа вогню становила 20 кв. метрів. Також було пошкоджено віконні блоки в 2-поверховому корпусі, який розташований поруч.

"До ліквідації наслідків залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки", - інформує ДСНС.

"У Дніпровському районі внаслідок падіння уламка ракети на відкритій території біля будівлі одного із підприємств району, пошкоджено стіну на площі орієнтовній 25 кв. м, вибито вікна та пошкоджені комунікації", - йдеться у повідомленні.

До місця пожежі були залучені 9 чоловік особового складу й 2 одиниці техніки.

Наразі інформації щодо жертв або ж постраждалих немає.