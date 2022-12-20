Столична кільцева електричка продовжує рух із затримкою в графіку
Через відсутність достатньої напруги київська кільцева електричка затримується і рухається не за графіком зранку у вівторок, 20 грудня, повідомляє КМДА.
Назбиралась низка затримок на всьому кільці:
7301 +7 хв
7303 +4 хв
7306 +1 год. 11 хв
7305 +40 хв
7405 +37 хв
7406 +25 хв
7408 + 41 хв
7308 + 39 хв
7310 +9 хв
7410 +20 хв
7407 +1 год. 11 хв
7307 +30 хв
7412 +32 хв
7312 +30 хв.
Про зміни в роботі Київської кільцевої електрички читайте у телеграм-каналі Kyiv city express.