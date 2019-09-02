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Столичні рятувальники зняли з крижини хлопчика

Хлопчик 2007 року народження знаходився на крижині на відстані 12 м від берега
У Києві рятувальники зняли у суботу з крижини хлопчика на Русанівському каналі.
Столичні рятувальники зняли з крижини хлопчика Фото: 1news.zp.ua

"9 лютого о 12:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Русанівському каналі, на крижині знаходиться хлопчик", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Як виявилось, хлопчик 2007 року народження знаходився на крижині на відстані 12 м від берега. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували дитину, котра була неушкоджена, проте налякана.

За словами очевидців, компанія друзів гралася біля річки й один з них вирішив стрибнути на кригу, частина якої разом з хлопчиком відірвалася від берега.

У ДСНС нагадали, що під час потепління, туману чи снігопаду забороняється виходити на лід. Крім того, не варто зупинятися біля крутих берегів, підходити до замерзлих у кризі предметів, виїжджати на лід на лижах чи санях, виходити на лід поблизу заводів та підприємств, де є теплі стічні води. Батьків рятувальники закликали обов'язково навчати дітей правилам безпеки під час перебування на відкритих водоймах у зимовий період.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.

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09 02 2019 23:42
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