Столицю Індонезії хочуть перенести з Яви на інший острів

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив про наміри перенести столицю з Джакарти, що на острові Ява, в провінцію Східний Калімантан на острові Калімантан (Борнео). Яке ім’я отримає нова столиця, поки невідомо.

Найімовірніше, державні установи та організації покинуть 10-мільйонну Джакарту у 2024 році. У 2021-2023 році уряд має намір приступити до облаштування інфраструктури на новому місці. Хоча, де саме на Калімантані буде розташовуватися столиця, поки що невідомо.

За попередніми підрахунками, перенесення столиці обійдеться державі в 466 трильйонів рупій (32,79 мільярда доларів). Однак тільки затори на дорогах в Джакарті обходяться у 100 трильйонів рупій щороку (понад 7 мільярдів доларів).

Очікується, що перенесення столиці й переїзд держорганів, дозволять децентралізувати владу в Індонезії та сприятиме рівномірнішому розподілу матеріальних ресурсів усередині країни, які досі концентровані у столиці.