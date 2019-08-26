Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Столицю Індонезії хочуть перенести з Яви на інший острів

За попередніми підрахунками, перенесення столиці обійдеться державі в 466 трильйонів рупій (32,79 мільярда доларів)
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив про наміри перенести столицю з Джакарти, що на острові Ява, в провінцію Східний Калімантан на острові Калімантан (Борнео). Яке ім’я отримає нова столиця, поки невідомо.
Столицю Індонезії хочуть перенести з Яви на інший острів Фото з вільних джерел

Найімовірніше, державні установи та організації покинуть 10-мільйонну Джакарту у 2024 році. У 2021-2023 році уряд має намір приступити до облаштування інфраструктури на новому місці. Хоча, де саме на Калімантані буде розташовуватися столиця, поки що невідомо.

За попередніми підрахунками, перенесення столиці обійдеться державі в 466 трильйонів рупій (32,79 мільярда доларів). Однак тільки затори на дорогах в Джакарті обходяться у 100 трильйонів рупій щороку (понад 7 мільярдів доларів).

Очікується, що перенесення столиці й переїзд держорганів, дозволять децентралізувати владу в Індонезії та сприятиме рівномірнішому розподілу матеріальних ресурсів усередині країни, які досі концентровані у столиці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2019 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.