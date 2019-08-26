Столицю Індонезії хочуть перенести з Яви на інший острів
Найімовірніше, державні установи та організації покинуть 10-мільйонну Джакарту у 2024 році. У 2021-2023 році уряд має намір приступити до облаштування інфраструктури на новому місці. Хоча, де саме на Калімантані буде розташовуватися столиця, поки що невідомо.
За попередніми підрахунками, перенесення столиці обійдеться державі в 466 трильйонів рупій (32,79 мільярда доларів). Однак тільки затори на дорогах в Джакарті обходяться у 100 трильйонів рупій щороку (понад 7 мільярдів доларів).
Очікується, що перенесення столиці й переїзд держорганів, дозволять децентралізувати владу в Індонезії та сприятиме рівномірнішому розподілу матеріальних ресурсів усередині країни, які досі концентровані у столиці.
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