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ПОЛІТИКА

Страх Німеччини перед Трампом шкодить Україні – американський генерал

20 квітня 2024, 09:34
Страх Німеччини перед Трампом шкодить Україні – американський генерал
Фото: ua.news
Він закликав рішуче протистояти путіну.

Колишній командувач силами США у Європі Бен Ходжес припустив, що Німеччина може утримуватися від цілковитої підтримки України у вигляді надання всього необхідного озброєння, зокрема далекобійних ракет Taurus через побоювання, що кандидат у президенти США Дональд Трамп може виграти вибори і "залишити Європу без захисту".

Генерал-лейтенат заявив, що західні держави повинні зробити більше для захисту України від російського вторгнення, зазначивши, що найгіршим сценарієм для Києва було б, якби НАТО "продовжувало робити те, що робить зараз".

Про це  пише Newsweek.

Ходжес особливо відзначив таких лідерів, як канцлер Німеччини Олаф Шольц, який неодноразово відмовлявся надати Україні крилаті ракети Taurus, які мають потужну боєголовку з дальністю польоту понад 500 км.

"Це на 99% тому, що Шольц переконаний, що якщо Трамп стане президентом, то він виведе американський ядерний щит із Європи і повернеться спиною до НАТО. Тоді Німеччина, на відміну від Франції і Великої Британії, якщо вона опиниться в конфлікті з росією через надання Taurus, залишиться без ядерного захисту", ‒ сказав Ходжес.

Шольц оголосив у своєму дописі в соціальній мережі X, що Берлін має намір надати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot, про що Київ також неодноразово просив. Президент Володимир Зеленський подякував німецькому лідеру за це рішення, але також критично поставився до рішення канцлера не надавати Україні далекобійні ракети.

"Наскільки я розумію, канцлер вважає, що, оскільки він є представником неядерної держави, це єдина зброя, яку має Німеччина. Він сказав, що не може залишити свою країну без такої потужної зброї", ‒ розповів Зеленський.

Ходжес також припустив, що адміністрація президента США Джо Байдена "невиправдано боїться" президента росії владіміра путіна.

"Вони думають, що якщо Україна звільнить Крим, це призведе до краху режиму путіна, або він вирішить, що немає іншого вибору, окрім як застосувати ядерну зброю, аби запобігти цьому. Я думаю, що це два помилкових необґрунтованих страхи. Крах путінського режиму ‒ це не те, чого ми повинні боятися. Це те, що ми повинні планувати", ‒ наголосив військовий.

Колишній американський генерал також висловив сумнів у тому, що росія "може змусити Україну припинити бойові дії", додавши, що він упевнений у здатності ЗСУ стабілізувати лінію фронту і відновити власну обороноздатність.

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