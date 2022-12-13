Страхування воєнних ризиків збільшить інвестиції в Україну

Bpifrance покриє військові ризики страхування інвестицій — французький уряд готовий розглянути та впровадити такі інструменти найближчим часом

Bpifrance покриє військові ризики страхування інвестицій — французький уряд готовий розглянути та впровадити такі інструменти найближчим часом.

Про це йшла мова під час зустрічі у Парижі Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко та Заступниці Генерального директора Держказначейства Франції Мюріель Лаку-Лабарт, повідомляє економічне відомство України.

Мюріель Лаку-Лабарт повідомила, що Уряд Франції вже виділив для України макрофінансову допомогу.

Йдеться про суму 1,2 млрд євро — 1 млрд євро може бути використаний для гарантування кредитних ризиків, а 200 млн євро – для залучення Україною прямого кредитування від Казначейства Франції.