Страта українського військовополоненого не поодинокий випадок – ООН

В ООН закликають розслідувати порушення міжнародного гуманітарного права, які допускають російські окупанти, та покарати винуватців.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила про обурення жахливими відео зі стратою українського військовополоненого та понівеченими тілами, ймовірно, військових ЗСУ.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ООН.

“На одному з відео показано жорстоку страту людини, яка, мабуть, є українським військовополоненим, а на іншому — понівечені тіла ймовірних українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок”, — йдеться у заяві.

У місії ООН нагадали, що раніше у своїх звітах уже фіксували низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема тих, які були скоєні проти військовополонених.

“Ці останні порушення також мають бути належним чином розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності”, — закликають в ООН.