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Страта українського військовополоненого не поодинокий випадок – ООН

12 квітня 2023, 16:46
Страта українського військовополоненого не поодинокий випадок – ООН
Фото: Укрінформ
В ООН закликають розслідувати порушення міжнародного гуманітарного права, які допускають російські окупанти, та покарати винуватців.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила про обурення жахливими відео зі стратою українського військовополоненого та понівеченими тілами, ймовірно, військових ЗСУ.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ООН.

“На одному з відео показано жорстоку страту людини, яка, мабуть, є українським військовополоненим, а на іншому — понівечені тіла ймовірних українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок”, — йдеться у заяві.

У місії ООН нагадали, що раніше у своїх звітах уже фіксували низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема тих, які були скоєні проти військовополонених.

“Ці останні порушення також мають бути належним чином розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності”, — закликають в ООН.

ООНстрататерористивійськовівійна в Україніросія окупанти

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