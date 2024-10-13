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Страта українських бійців на Курщині: з’явилася реакція МЗС

13 жовтня 2024, 15:51
Страта українських бійців на Курщині: з’явилася реакція МЗС
Фото: slovoidilo.ua
Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів.

Міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X (Twitter).

"Жорстоке поводження росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни", – зазначив він.
 
Сибіга наголосив, що страти українських полонених стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.
 
Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів – видати ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.
 
На тлі повідомлень про чергову можливу страту українських військових омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.
 
Раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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