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ПОЛІТИКА

Стратегічне переозброєння: Україна готує ресурси для нового контрнаступу наступного року

16 грудня 2023, 10:21
Стратегічне переозброєння: Україна готує ресурси для нового контрнаступу наступного року
Джерело unian
Видання заявляє, що Україна має великі плани.

Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році.

Про це повідомляє Welt.

Видання зазначає, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана. Частина техніки взагалі не доїхала до України. Зокрема, йдеться про танки Leopard 1. Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких, за даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць.

Німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге вважає, що Україна робить ставку на виснаження. 

"Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров’ю", - сказав він.

Видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. Раніше перелік публікували журналісти Reuters, там були гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

На думку Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

Welt додав, що Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

Журналісти вважають, що без механізованої підтримки швидкий прорив був неможливий. Заміна була розумним кроком Залужного. Атаками невеликих підрозділів він зберіг своїх солдатів, системи озброєння із Заходу та виграв важливий час.

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року", - заявив експерт Ланге.

Німецьке видання додає, що один з напрямків наступу міг стати плацдарм у Херсонській області. 

"Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, як Залужний, напевно, мав на увазі від початку", - додають журналісти.

Влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягнути.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

війнаконтрнаступЗалужний

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