Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Стратегічне значення Авдіївки: Чому росія хоче захопити це місто?

06 лютого 2024, 15:58
Стратегічне значення Авдіївки: Чому росія хоче захопити це місто?
Фото:pravda.com.ua
Авдіївка — ключове місто для встановлення повного контролю над Донецькими та Луганськими областями.

російські війська активізують зусилля із захоплення Авдіївки в Донецькій області. Бої нагадують битву за інше східне місто, Бахмут, де відбувались запеклі міські бої.

Про це повідомляє Reuters.

Авдіївка, в якій до війни проживало близько 32 000 мешканців, є прифронтовим містом з 2014 року. Сьогодні, за даними української влади, залишилося менше 1000 мешканців, багато з яких ховаються в підвалах та укриттях. Чиновники кажуть, що жодна будівля не залишилася неушкодженою.

Авдіївка розташована в промисловому регіоні Донбасу, за 15 км на північ від підконтрольного росії міста Донецьк. До війни, її коксохімічний завод радянських часів був одним з найбільших виробників коксу Європі. Підтримувані росією чиновники описують місто як "фортецю" з бетонними "бункерами". Вони кажуть, що захисники перебувають в укриттях, які не можна штурмувати без величезних втрат, і використовують коксохімічний завод як базу і склад зброї.

Президент росії владімір путін 31 січня підкреслив важливість Авдіївки. Обидві сторони вважають місто ключовим для досягнення мети росії — встановлення повного контролю над двома східними областями — Донецькою та Луганською. Це одні з чотирьох українських областей, які росія вважає анексованими, але не має повного контролю над ними. Президент України Володимир Зеленський сам відвідав це місто у грудні.

Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень, офіційного аналітичного центру в Києві, вважає, що взяття Авдіївки не змінить ситуацію на користь москви, але "зробить ситуацію більш стійкою для окупованого Донецька як головного російського логістичного вузла". Бєлєсков вважає, що ця битва викликана бажанням Кремля зміцнити позиції західних скептиків, які закликають до скорочення підтримки України.

Українські та західні аналітики кажуть, що наступ росії на Авдіївку призводить до величезних людських жертв. У листопаді минулого року британська військова розвідка заявила, що ці бої призвели до "одних з найвищих показників російських втрат за всю війну".

"Щодня з'являються нові свіжі сили, незалежно від погоди, незалежно від будь-чого та від втрат", — розповів один із бійців 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

війнаАвдіївка

Останні матеріали

Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Технології
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 12:41
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Політика
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 09:14
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється