Стратегія російської армії у Харківській області: Аналіз за матеріалами The Economist

Імовірно, росія запланувала операцію на 15—16 травня, однак з невідомої причини перенесла її майже на тиждень.

У розпорядженні журналістів британського журналу The Economist опинився план наступу російських окупантів у Харківській області. Він передбачає часткове оточення Харкова і тиск на українські війська в районі Печенізького водосховища, що на схід від міста.

Імовірно, росія запланувала операцію на 15—16 травня, однак з невідомої причини перенесла її майже на тиждень.

План свідчить, що росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від водосховища. Наступ із західного напрямку протягом трьох діб мав призвести до того, що Харків потрапив би в радіус дії російської артилерії, бо окупанти опинилися б поблизу села Борщова.

Утім, окупантів швидко зупинила передислокована 92 окрема штурмова бригада — вона відкинула ворога на 10 кілометів від початкової мети. До цього моменту говорили про нібито погані оборонні укріплення України і втечу 125 окремої бригади Територіальної оборони. Якщо отримані журналістами The Economist дані достовірні, то це змінює уявлення про події на кордоні Білгородської та Харківської області 10 травня.

На східному Вовчанському напрямку росіяни хотіли дійти до селища Печеніги. У перші дні вони швидко пройшли значну частину території, яка мала б бути замінована. На їхньому маршруті не було фортифікацій і мінних полів. Зараз росіян стримують у районі села Бугруватка й у Вовчанську.

Сили оборони України готуються до нового удару росіян на схід від Вовчанська, де російська армія може рухатися в напрямку Білого Колодязя. The Economist оцінює сформоване російське угруповання в 48 тисяч військовослужбовців, а військові аналітики вважають, що цих сил замало для наступу на сам Харків.