Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Стратегія тиші: як Сирський підготував наступ у Курській області – The Economist

19 серпня 2024, 09:00
Стратегія тиші: як Сирський підготував наступ у Курській області – The Economist
t.me/osirskiy
Видання зазначає, що попередні операції Сирського зірвали.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час планування операції у Курській області зробив ставку на таємність. Своїми планами він ділився лише з невеликою групою генералів та силовиків. Із президентом Володимиром Зеленським головком говорив наодинці.

Про підготовку наступу у Курській області росії не знали ні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ні західні партнери України.

Про це пише The Economist.

За інформацією видання, Сирський, навчений попереднім досвідом, вирішив тримати плани у секреті.

"Більшу частину розвідки взяла на себе військова розвідка, ГУР включили в процес лише на пізній стадії", – йдеться у матеріалі.

"Сирський не сильний у політичних іграх, – говорить джерело, близьке до генерала. – Що він вміє, так це воювати". Розглядалося кілька сценаріїв наступального удару по найслабших місцях російської лінії: атака в Брянській області на півночі; наступ в Курській області; комбінація цих двох варіантів; або щось більше. Головною метою було відволікти російські війська з Донецької області та створити козирі для будь-яких майбутніх переговорів.

росіяни нібито були впевнені в тому, що Україна стягує війська на кордон для захисту Сумської області, оскільки у медіа ширилися повідомлення про можливий наступ армії рф на цьому напрямку.

"Західних союзників також навмисно залишили у невіданні. Дві попередні операції Сирського зірвані Заходом. Одну з них злили росіянам, а в іншому випадку нам наказали зупинитися. росіяни зрозуміли, що щось відбувається, але, ймовірно, припускали, що нам знадобиться схвалення США для такого зухвалого наступу. Однак перед обличчям доконаного факту Захід не заперечував", – розповідає джерело журналістів.

Видання також звертає увагу на той факт, що на перших стадіях операції українські розвідувальні дрони не зустріли жодного спротиву у Курській області.

"Але, втративши елемент несподіванки, українські успіхи сповільнилися. Президент Зеленський, як і раніше, наполягає на досягненні максимального прогресу. Сирський проявляє обережність, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону для створення більш захищених ліній", – зазначає The Economist.

Водночас українські військові, які знаходяться на території росії, кажуть, що вони вже починають бачити інший рівень опору, тому втрати зростають.

Олександр СирськийКурськнаступвійна

Останні матеріали

Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється