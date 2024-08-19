Стратегія тиші: як Сирський підготував наступ у Курській області – The Economist

Видання зазначає, що попередні операції Сирського зірвали.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час планування операції у Курській області зробив ставку на таємність. Своїми планами він ділився лише з невеликою групою генералів та силовиків. Із президентом Володимиром Зеленським головком говорив наодинці.

Про підготовку наступу у Курській області росії не знали ні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ні західні партнери України.

Про це пише The Economist.

За інформацією видання, Сирський, навчений попереднім досвідом, вирішив тримати плани у секреті.

"Більшу частину розвідки взяла на себе військова розвідка, ГУР включили в процес лише на пізній стадії", – йдеться у матеріалі.

"Сирський не сильний у політичних іграх, – говорить джерело, близьке до генерала. – Що він вміє, так це воювати". Розглядалося кілька сценаріїв наступального удару по найслабших місцях російської лінії: атака в Брянській області на півночі; наступ в Курській області; комбінація цих двох варіантів; або щось більше. Головною метою було відволікти російські війська з Донецької області та створити козирі для будь-яких майбутніх переговорів.

росіяни нібито були впевнені в тому, що Україна стягує війська на кордон для захисту Сумської області, оскільки у медіа ширилися повідомлення про можливий наступ армії рф на цьому напрямку.

"Західних союзників також навмисно залишили у невіданні. Дві попередні операції Сирського зірвані Заходом. Одну з них злили росіянам, а в іншому випадку нам наказали зупинитися. росіяни зрозуміли, що щось відбувається, але, ймовірно, припускали, що нам знадобиться схвалення США для такого зухвалого наступу. Однак перед обличчям доконаного факту Захід не заперечував", – розповідає джерело журналістів.

Видання також звертає увагу на той факт, що на перших стадіях операції українські розвідувальні дрони не зустріли жодного спротиву у Курській області.

"Але, втративши елемент несподіванки, українські успіхи сповільнилися. Президент Зеленський, як і раніше, наполягає на досягненні максимального прогресу. Сирський проявляє обережність, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону для створення більш захищених ліній", – зазначає The Economist.

Водночас українські військові, які знаходяться на території росії, кажуть, що вони вже починають бачити інший рівень опору, тому втрати зростають.