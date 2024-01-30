Стратегія Зеленського: Як Україна йде на ризики для зміни ходу війни – Time

Time пише, що Київ робить усе можливе для нарощування внутрішнього оборонного виробництва.

Президент України Володимир Зеленський йде на великі ризики, щоб переломити хід війни та зберегти своє політичне становище. Наразі він стає непередбачуваним гравцем, за яким "потрібно стежити".

Про це пише Time.

У статті йдеться, що поки російський диктатор владімір путін переводить економіку на військові рейки, Україна розуміє, що їй доведеться мобілізувати та навчити сотні тисяч новобранців.

Time пише, що Київ робить усе можливе для нарощування внутрішнього оборонного виробництва, особливо безпілотників для поля бою і для завдання ударів по цілях на території рф. Саме тут зростає небезпека для тих, хто не бере безпосередньої участі у війні.

У статті йдеться про те, що Зеленський уже йде на великі ризики, щоб переломити перебіг війни та зберегти своє політичне становище вдома. Йдеться про більш агресивні атаки на цілі всередині росії та на окупованих територіях України.

Видання пише, що це означає підвищення ймовірності замовних убивств російських чиновників, пов’язаних із війною, і часті удари безпілотниками та ракетами по Криму, російській військовій та економічній інфраструктурі, можливо, й по нафтових і зернових об'єктах у Чорному морі, що можуть знову порушити роботу світових ринків.

Time вважає, що також імовірні нові атаки на Кримський міст.

У матеріалі йдеться про те, що будь-яка з цих атак — а можливих цілей багато — загрожує відповідними заходами з боку путіна, які призведуть до більш прямого залучення НАТО в конфлікт. Ні росія, ні НАТО не хочуть такого розширення.