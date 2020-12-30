Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки передано на розгляд Зеленському

Стратегія сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки передбачає п'ять блоків у яких зусереджена увага на покращення механізмів доступу громадян до правосуддя, вдосконалення процесу судочинства, діяльність Верховного Суду, також виділено питання судової незалежності та підзвітності.

На розгляд президенту України Володимиру Зеленському передано Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки, розроблену Комісією з питань правової реформи із залученням представників експертного середовища, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба глави держави, Стратегія пропонує шляхи вирішення п'яти основних блоків питань, пов'язаних із реформуванням системи правосуддя.

"Перший блок стосується покращення механізмів доступу громадян до правосуддя. Для цього пропонується провести аудит системи місцевих судів, за результатами якого переглянути їхню мережу з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості та попиту на судові послуги", - йдеться в повідомленні.

Так, другий блок питань передбачає вдосконалення процесу судочинства. Зокрема, пропонується впровадження інституту суду присяжних; впровадження механізму перегляду вироків щодо осіб, засуджених до довічного або іншого тривалого позбавлення волі; впровадження інституту скарги на недотримання розумних термінів розгляду справ у судах та в подальшому - інституту виплат за рахунок бюджету компенсацій учасникам судового процесу за порушення термінів. Окремо наголошується на необхідності якнайшвидшого розвитку електронного судочинства.

"Окремим блоком питань є діяльність Верховного Суду. Так, у Стратегії передбачається вдосконалення інституту зразкової справи та запровадження інституту пілотного (модельного) рішення Верховного Суду; вдосконалення порядку звернення Верховного Суду до Європейського суду з прав людини для запиту консультативних висновків з принципових питань; вирішується питання статусу суддів вищих судів, які припинили діяльність та ліквідуються, тощо", - йдеться в повідомленні.

У Стратегії також виділено питання судової незалежності та підзвітності. Пропонується оптимізація системи органів судової влади шляхом створення автономних кадрового та дисциплінарного органів; удосконалення механізмів перевірки членів органів суддівського управління з можливим залученням міжнародних експертів. Пропонується також реорганізація Державної судової адміністрації.

Крім того, в Стратегії розглядають питання забезпечення суддівської кар'єри та відповідальності суддів.

"Пропонується: вдосконалення кваліфікаційних вимог та процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду; послідовність підходів у дисциплінарній практиці щодо аналогічних порушень з одночасним удосконаленням процедурних гарантій судді у дисциплінарному провадженні; відновлення інституту відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови та інші заходи", - повідомили в прес-службі глави держави.

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