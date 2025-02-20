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ПОЛІТИКА

Страти українських полонених у росії свідчать про системну політику – FT

20 лютого 2025, 15:23
Страти українських полонених у росії свідчать про системну політику – FT
Фото: time-news.net
Журналісти викрили одного із ймовірних учасників злочину.

Страти  росіянами українських військовополонених не є поодинокими випадками, а частиною ширшої методики, яка вказує на систематичну політику.

Про це йдеться у документальному розслідуванні Financial Times.

Журналісти розкрили особу одного російського військового, який фігурує на відео під час масових розстрілів українських військових, що здалися в полон.  Ним є 32-річний Олєг Яковлєв, солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади росії. В січні він публікував відео масової страти українців на своєму YouTube-каналі, але потім видалив його.

На кадрах видно, як російський солдат у капюшоні наказує беззбройним українським військовополоненим підійти до купи колод. Опісля  російські військові з близької відстані стріляють у спину шістьом українцям.

Чоловіка в капюшоні на відео російські військові називають позивним "Сара". Цим іменем Яковлєв називає себе в онлайн-реп-відео, і ще в одному  відео на своєму каналі в YouTube.

FT зазначає, що  попросила групу експертів-аудіокриміналістів порівняти голос на відео страти з роликами Яковлєва в соціальних мережах. Команда співробітників Chartered Society of Forensic Sciences у підсумку прийшла до висновку, що аудіодоріжки демонструють «сильні елементи схожості».

"Яковлєв заперечив свою причетність, додавши, що російський військовий на відео "вбив цих хлопців не просто так", - пише видання.

Водночас українське слідство, яке розслідує інциденти, каже, що  його підрозділ був причетний до багатьох військових злочинів, у тому числі до страт на полі бою. А в липні президент росії владімір путін нагородив бригаду орденом "За хоробрість і героїзм".

У розслідуванні FT нанесло на карту понад 30 випадків страт, багато з яких знято на відеозапис безпілотника та мобільного телефону, щоб показати, як інциденти відбувалися на всій лінії фронту. Прокуратура та правозахисні організації кажуть, що це є доказом того, що страти є не діями злочинних підрозділів, а частиною систематичної політики.

"На будь-якій території, де вони зараз воюють з нашими хлопцями, всі наші солдати піддаються високому ризику бути страченими", — сказав голова Департаменту України з розслідування військових злочинів Генеральної прокуратури Юрій Бєлоусов, який назвав ці випадки "ознакою політики".

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