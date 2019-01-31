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Стрілянина у Києві: поліцейські затримали комунальника з Львівщини, якого спіймали на відкаті, - ФОТО

Затримані завищували вартість комунальної техніки під час закупівель
У Києві біля Міжнародного виставкового центру затримали керівника комунального підприємства Стрийської міської ради та директора товариства, який надав комунальнику 680 тисяч гривень відкату.
Стрілянина у Києві: поліцейські затримали комунальника з Львівщини, якого спіймали на відкаті, - ФОТО

Інформація про подію з’явилася на сайті поліції.

Правоохоронці встановили, що керівник КП разом з директором товариств організували злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів.

Відзначається, що щоб одержати кошти за техніку в повному обсязі, керівник товариств повинен був надати комунальнику 680 тисяч гривень "відкату".

Під час затримання 31 січня керівник КП намагався втекти, правоохоронці були змушені застосовувати зброю.

Наразі керівника комунального підприємства та директора товариства затримали.

За цим фактом слідчі ГУНП у Львівській області відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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31 01 2019 19:22
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