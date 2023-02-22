Структури пригожина втручались у вибори в Естонії – Delfi

Пов’язані структури з російським олігархом із засновником приватної військової компанії "Вагнера" євгенієм пригожиним розробили і частково втілили в життя план із втручання в політичне життя Естонії.

Про це йдеться в матеріалі Delfi.

Там проаналізували і опублікували внутрішні документи структур пригожина. Ці матеріали отримали від європейських видань, що вже підготували власні розслідування про ПВК "Вагнера".

На підставі вивчених документів робить висновок, що щонайменше частину описаних у них операцій реалізували перед виборами до парламенту Естонії в березні та виборами до Європарламенту в травні 2019 року.

Згідно з одним із документів, що потрапили до журналістів, у серпні 2018 року співробітники однієї зі структур пригожина вирушили в "секретне відрядження" до Естонії, де придбали 52 місцеві SIM-карти, на які зареєстрували щонайменше 30 облікових записів у Facebook.

Оформлені на куплені в Естонії SIM-картки акаунти з'явилися у Facebook в вересні. Фейкові акаунти естонців публікували численні пости, спрямовані на розпалювання євроскептицизму та очорнення керівництва країни. А в жовтні 2018-го у Facebook було створено групу Estoners, якою керували кілька з пов'язаних із Пригожиним акаунтів і яка доволі швидко набрала 2 тисячі підписників. Її, як і профілі адміністраторів, видалили модератори соцмережі лише на початку наступного року.

Структурам пригожина також було поставлено завдання завербувати носіїв естонської мови, які могли б зробити фейкові акаунти схожими на реальні. Для охочих пропонували й офлайн-роботу: розклеювання стікерів і розповсюдження листівок у поштових скриньках.

У секретному плані також містились пропозиції дискредитувати опонентів EKRE: приміром, лідерку "Партії реформ" Каю Каллас пропонується представляти у соцмережах як несамостійного політика і корупціонерку, яка обслуговує інтереси "західних глобалістів".

Ідентичні публікації на той час виходили і на порталах, пов'язаних з EKRE, але, підкреслюють автори розслідування, це могло бути і збігом, оскільки партія і Кальюлайд уже досить давно і відкрито ворогують