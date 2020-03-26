Студентам вишів можуть провести екзамени онлайн - Міносвіти
Про це на брифінгу сказала в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Щодо закінчення навчального року у закладах вищої освіти - для студентів ЗВО невипускних курсів навчальний рік завершиться так, як планувалося. Екзаменаційно-залікові сесії університети зможуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджувався закладом вищої освіти. У випадку якщо обов'язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконувати дистанційно, такі роботи будуть перенесені на наступний навчальний рік", - сказала Мандзій.
Вона додала, що єдиний державний кваліфікаційний іспит не може бути проведений дистанційно. "Безперечно, ми можемо говорити про те, що дистанційно не можуть бути проведені єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестація тих осіб, які здобувають ступінь доктора філософії або доктора мистецтв чи доктора наук", - сказала Мандзій.
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