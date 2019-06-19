Студія "Квартал 95" оголосила пошук актора для ролі "президента Зеленського"

Студія "Квартал 95" оголосила конкурс на кращого актора, який буде пародіювати засновника студії і президента Володимира Зеленського. Конкурс оголошено на офіційному сайті студії.

"Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став президентом, виникло питання, хто міг би найкраще виконати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль президента України", - повідомляє LB.ua.

Брати участь у конкурсі може будь-хто, "головне - продемонструвати хрипкий голос".

"Якщо ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, що вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео за адресою: [email protected]", - сказано в повідомленні.

Найкращого "Зеленського" очікує поява на концерті-зйомці "Вечірнього кварталу".

Вимоги до конкурсного відео: хронометраж - 1-3 хвилини, горизонтальна зйомка, чітка картинка і звук.