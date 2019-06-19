Студія "Квартал 95" оголосила пошук актора для ролі "президента Зеленського"
"Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став президентом, виникло питання, хто міг би найкраще виконати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль президента України", - повідомляє LB.ua.
Брати участь у конкурсі може будь-хто, "головне - продемонструвати хрипкий голос".
"Якщо ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, що вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео за адресою: [email protected]", - сказано в повідомленні.
Найкращого "Зеленського" очікує поява на концерті-зйомці "Вечірнього кварталу".
Вимоги до конкурсного відео: хронометраж - 1-3 хвилини, горизонтальна зйомка, чітка картинка і звук.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження