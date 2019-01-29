Медведчук пропонує створити автономний регіон Донбас та зміни до Конституції

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.

"Цей план розроблений, він пропонує головне, що відрізняє нас від решти. Це головне полягає у тому..., що ми будемо повертати людей... виконуючи стратегічне завдання - повернути Донбас в Україну, а Україну на Донбас. Наш принцип, про який я сказав, є одним із базових принципів побудови плану концепції".

Він додав, що домовленостей щодо досягнення миру на Донбасі можна досягнути у чотирикутнику Київ - Донецьк - Луганськ - Москва.

"Наш план концепції передбачає три розділи: законодавчий, адміністративний і розділ, що стосується порядку та процедури його впровадження".

Медведчук зазначив, що план передбачає створення на Донбасі автономного регіону у складі України та внесення змін до Конституції, які визначать статус цього регіону.

Як повідомлялося, Медведчук готується взяти участь у парламентських виборах.

Соратник Медведчука розповів Громадському, що той вирішив брати участь у виборах до Верховної Ради після перемовин президента РФ Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа.

Нагадаємо, об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" спочатку вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата у президенти, проте він відмовився через свої релігійні переконання.

Пізніше рада новоствореної політичної платформи "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.