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Медведчук пропонує створити автономний регіон Донбас та зміни до Конституції

Медведчук готується взяти участь у парламентських виборах
Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.
Медведчук пропонує створити автономний регіон Донбас та зміни до Конституції Віктор Медведчук. Фото: Дмитро Ніконоров / Корреспондент

"Цей план розроблений, він пропонує головне, що відрізняє нас від решти. Це головне полягає у тому..., що ми будемо повертати людей... виконуючи стратегічне завдання - повернути Донбас в Україну, а Україну на Донбас. Наш принцип, про який я сказав, є одним із базових принципів побудови плану концепції".

Він додав, що домовленостей щодо досягнення миру на Донбасі можна досягнути у чотирикутнику Київ - Донецьк - Луганськ - Москва.

"Наш план концепції передбачає три розділи: законодавчий, адміністративний і розділ, що стосується порядку та процедури його впровадження".

Медведчук зазначив, що план передбачає створення на Донбасі автономного регіону у складі України та внесення змін до Конституції, які визначать статус цього регіону.

Як повідомлялося, Медведчук готується взяти участь у парламентських виборах.

Соратник Медведчука розповів Громадському, що той вирішив брати участь у виборах до Верховної Ради після перемовин президента РФ Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа.

Нагадаємо, об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" спочатку вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата у президенти, проте він відмовився через свої релігійні переконання.

Пізніше рада новоствореної політичної платформи "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

 
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29 01 2019 16:22
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