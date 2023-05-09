Створення Спецтрибуналу над рф підтримали 37 країн –Кулеба

Створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України вже підтримали 37 країн.

Лідери 37 країн-учасниць коаліції (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня провели зустріч, де підтвердили підтримку ідеї створення такого механізму.

Про це у своєму Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Володимир Зеленський провів важливий саміт основної групи Спеціального трибуналу, ініційованого МЗС України. 37 учасників підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал забезпечить правосуддя", - написав Кулеба.

Окрім цього в МЗС зауважили, що учасники саміту одноголосно підтвердили підтримку притягнення найвищого політичного і військового керівництва росії до відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України.

"Країни коаліції переконані, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й миру, безпеці та демократії загалом. Ініціатори небачених з часів Другої світової війни звірств, першопричиною яких є злочин агресії, мають бути покарані шляхом створення незалежного механізму правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 9 травня перебуває з візитом у Києві, була присутня особисто.

"ЄС підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф. Як перший крок до цього, ми маємо збирати, зберігати та аналізувати докази. Для цього створюється Міжнародний центр розслідування злочину агресії проти України", – заявила вона після зустрічі.