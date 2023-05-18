Сучасні технології та стандарти у стоматології

Застосування різних інструментів та нових технологій сприяють підвищенню якості лікування, імплантації та проведення хірургічних операцій. Фахівці тут же навчаються нових інструментів, щоб пропонувати своїм клієнтам новий рівень обслуговування. Нові стандарти стосуються всіх сфер лікування та протезування зубів.

Однією з новинок є дентальний мікроскоп, що дозволить побачити те, що раніше було складно побачити та нормально пролікувати. Стоматолог отримує комплексну інформацію, тому лікуванню можуть піддаватися навіть зуби, які рекомендується видаляти. Сучасна Стоматологія на Позняках Осокорках давно використовує інноваційні інструменти. Це багатофункціональна стоматологічна клініка, де прайс із послугами включає кілька десятків позицій.

Інтраоральний сканер та нова хірургія

Завдяки новому сканеру вдасться робити цифрові відбитки, що значно спрощує встановлення вінірів, імплантацію зубів, коронок та інше. Зубний технік отримує комплексний потік інформації, тому створює готові рішення для пацієнта з ідеальними параметрами та характеристиками.

Ще одна нова технологія – навігаційна хірургія. Тепер стоматологія має можливість змоделювати поведінку коронки після встановлення імпланту. Заздалегідь моделюється шаблон, не потрібно виконувати кісткову пластику. Складні ділянки просто обходяться під час моделювання, що створює якісний результат.

CAD/CAM – цикл виготовлення коронок

Тепер стоматологія отримує нового помічника – технологію CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacture), дозволяючи сформувати повний цикл виготовлення накладок, вінірів та коронок. Переваг у даної методики кілька:

точність (завдяки комп'ютеру можна оцінити будь-яку ділянку та проконтролювати особливості прилягання);

висока швидкість (відбитки щелепи безпосередньо відправляються до лабораторії);

міцність (підготовлені конструкції з блоків набагато міцніші, якщо порівнювати із запіканням кераміки);

естетичність (металевий каркас відсутній, відповідно темні та непрозорі зуби виключені);

індивідуальність (відбувається поєднання моделей із фотографією зубів пацієнтів, що дозволить виконати адаптацію під усмішку людини та особисті уподобання).

Тепер стоматологія на Позняках у Києві набагато швидше обслуговуватиме пацієнтів, пропонуючи комплексний підхід до того чи іншого завдання. Нові технології доповнюються досвідом та професіоналізмом лікарів, гарантуючи точний та якісний результат.

Безпечне відбілювання зубів

Ефект відбілювання не завжди зберігається тривалий час, тому процедуру потрібно постійно повторювати. За допомогою нової технології зуби зберігають чутливість і відновлюється колишній білий колір. Відбілювання відбувається капами зсередини на протязі декількох тижнів, адже концентрація гелю низька, а ефект дивовижний.

Поступово стоматологія на Осокорках запроваджує й ці методики, дозволяючи підвищити якість численних процедур. Крім того, лікарі проходять курси підвищення кваліфікації та відповідне навчання, щоб розуміти як саме відбувається процес роботи за новими стандартами та технологіями.