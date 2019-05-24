Суд Амстердама призначив час оголошення рішення про "скіфське золото"
Рішення буде тільки в письмовому вигляді, публічних слухань не буде, повідомляє Укрінформ.
Очікується, що рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду в 11:00 за місцевим часом.
11 березня почався розгляд апеляції у справі про повернення в Україну колекції "скіфського золота".
У 2016 році окружний суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".
Виставка проходила в 2014 році і завершилася після окупації Криму Російською федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з голландської виставки. Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки вони були взяті.
Нагадаємо, що у 2017 році музеї Криму оскаржили передачу скіфського золота Україні.
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