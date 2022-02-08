НОВИНИСудна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором росії та сирійське судно "Фінікія" незаконно заходять та виходять із Севастопольського морського портуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував чотири судна, причетних до вивозу краденого зерна
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Суд наклав арешт на чотири судна, які порушили порядок виїзду/в'їзду до окупованого Криму та можуть бути причетними до незаконного вивезення українського зерна.
Про це повідомив виданню "Крим. Реалії" керівник прокуратури в Автономній Республіці Крим Ігор Поночовний.
Слідство встановило, що судна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором росії та сирійське судно "Фінікія" незаконно заходять та виходять із закритого Севастопольського морського торговельного порту. Так окупований півострів росія використовує як "сіру зону" для перевезення викраденого українського зерна.
Прокуратура проводить розслідування за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію (ч. 2 ст. 332-1 ККУ).
Раніше iPress.ua повідомляв, що за даними GPS-трекерів на викрадених українських вантажівках із зерном, російські військові відправляють їх у тимчасово окупований Крим для подальшого експорту або вивезення в рф.
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02 08 2022 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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