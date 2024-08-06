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ПОЛІТИКА

Суд Чехії засудив військового до семи років ув'язнення за мародерство в Україні

06 серпня 2024, 14:34
Суд Чехії засудив військового до семи років ув'язнення за мародерство в Україні
Фото: ukrinform.ua
Про його вину свідчать відеозаписи та свідки.

Суд засудив 27-річного чеського ексвійськового Філіпа Сімана до семи років позбавлення волі за мародерство у районі бойових дій в Україні. Прокурор Мартін Білий заявив, що ця справа є першим вироком за подібний злочин у зв’язку з російсько-українською війною.

Про це повідомляє ČTK.

"Підсудного визнають винним, з одного боку, відеозаписи, які він сам зробив на території України, а з іншого боку — свідчення свідків", – сказала голова Сенату міського суду Праги Хана Крестинова.

Зазначається, що вирок не є остаточним. Сіман захищається, серед іншого, тим, що він нібито виконував накази свого керівництва.

Підсудний приїхав в Україну у березні 2022 року, пройшов базову підготовку, згодом воював у Бучі та Ірпені. Згідно з вироком, під час виконання наказів та у вільний час Сіман привласнював речі як загиблих мирних жителів, так і захисників. У квітні 2022 року його затримали українські військові, після чого передали Чехії.

Також його звинувачували у службі в іноземній армії, оскільки він приєднався до ЗСУ без згоди президента Чехії. Проте суд його виправдав, адже, за словами Сімана, він орієнтувався на обіцянки чеського прем'єра та експрезидента щодо безкарності людей, які їдуть воювати за Україну.

Чехіясудвійськовийвійна в Україні

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