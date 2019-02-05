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Суд дав бразильцю Лусваргі 13 років тюрми допомогу бойовикам ОРДЛО

Суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень
Обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення.
Суд дав бразильцю Лусваргі 13 років тюрми допомогу бойовикам ОРДЛО На фото:Рафаель Маркус Лусваргі

Рішення виніс 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, повідомляє "Українська правда".

"Суд заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна (обвинувачення просило 14 років -ред.)", – йдеться у повідомленні.

Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.

При виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, проведений ним під вартою станом на 2 травня.

За словами прокурорів, у ході судового слідства були наведені беззаперечні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах.

У свою чергу обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо, що диверсант зі складу збройних формувань РФ намагався потрапити в тил українських військ для підготовки та проведення диверсій на військових об'єктах.

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02 05 2019 19:33
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