Суд дав бразильцю Лусваргі 13 років тюрми допомогу бойовикам ОРДЛО
Рішення виніс 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, повідомляє "Українська правда".
"Суд заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна (обвинувачення просило 14 років -ред.)", – йдеться у повідомленні.
Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.
При виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, проведений ним під вартою станом на 2 травня.
За словами прокурорів, у ході судового слідства були наведені беззаперечні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах.
У свою чергу обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.
Нагадаємо, що диверсант зі складу збройних формувань РФ намагався потрапити в тил українських військ для підготовки та проведення диверсій на військових об'єктах.
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