Суд допитав шістьох зі 100 свідків у "справі Труханова"

У понеділок суд допитав ще чотирьох свідків із ста: Вячеслава Суслова, Юрія Дьяченка, Тетяну Кузнєцову та Валентина Сенюка

У понеділок, 25 лютого, суд Одеси завершив дослідження останнього, 19-го речового доказу, наданого САП і НАБУ, у справі Труханова і продовжив допити свідків з боку сторони обвинувачення.

"Судова колегія заслухала позиції сторін захисту та обвинувачення щодо проведення допиту свідка обвинувачення Олени Фоменко у режимі відеоконференції та винесла ухвалу - відхилити клопотання. Суд викликатиме свідків для надання показів у залі суду в цьому кримінальному провадженні", - зазначив головуючий на процесі Сергій Черевко, повідомляє "Укрінформ".

У понеділок суд допитав ще чотирьох свідків із ста: Вячеслава Суслова, Юрія Дьяченка, Тетяну Кузнєцову та Валентина Сенюка.

Крім того, учасники судового засідання дослідили останній, 19-й речовий доказ у справі, вилучений під час одного з обшуків в департаменті комунальної власності міськради системний блок. Просто в залі суду фахівець НАБУ з комп'ютерних технологій Євген Пронін дослідив його функціонування з допомогою спеціального пристрою.

На завтра, 26 лютого, на допит до Малиновського райсуду викликано ще сім свідків.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.