Суд достроково зняв судимість із екс-депутата Лозинського, засудженого за вбивство

Суд у травні достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозинського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Із заявою про зняття судимості до суду звернувся сам Лозинський.

За його словами, чинне законодавство забороняє дострокове зняття судимості із засуджених за тяжкі злочини, але він не може підпадати під цю норму, оскільки вона не має зворотної дії в часі і була ухвалена пізніше, ніж він отримав вирок суду.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про зняття судимості, посилався на необґрунтованість клопотання і відсутність підстав. Про це йдеться в матеріалах суду, інформують "Українськi Новини".

Суд став на бік екс-депутата, зазначивши, що з моменту його звільнення з колонії пройшло близько 3 років, тобто відповідно до норм раніше чинного законодавства, він відбув більш ніж половину необхідного терміну (6 років) для розгляду питання про зняття судимості.

Суд також зазначив, що Лозинський після звільнення з квітня 2016 року займається створенням нових підприємств у сфері сільського господарства.

"Згідно характеристики Голованівського селищної ради Кіровоградської області від 15.03.2019 року Лозинський з 07.04.2016 року зарекомендував себе виключно з позитивного боку, ним була створена агрофірма "Родина-Агро", також він є засновником і власником ще кількох підприємств на території Голованівського району. За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям і зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національного союзу ветеранів та учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військкомату", - йдеться в матеріалах суду.

Також наголошується, що екс-депутат неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним і дитячим установам, релігійним громадам, сім'ям загиблих в зоні АТО і у війні в Афганістані, бере активну участь у роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку.

Такі обставини, на думку суду, дають підстави вважати, що засуджений після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.

Враховуючи це, у травні цього року суд достроково зняв судимість Лозинського.

Нагадаємо, що 16 червня 2009 року Лозинський вбив місцевого жителя в мисливських угіддях в Голованівському районі Кіровоградської області. На момент вбивства Лозинський був народним депутатом.

Термін покарання для Лозінського почався з березня 2010 року. Він був засуджений до 15 років в'язниці, однак за законом Савченко йому скоротили термін, зарахувавши кожен день перебування в СІЗО до вироку за два. Без цього закону Лозинський міг розраховувати на УДЗ наприкінці 2017 року.

У квітні 2016 року Лозинський вийшов з в'язниці.

Наступного дня Апеляційний суд визнав законним умовно-дострокове звільнення Лозінського.