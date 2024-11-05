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Суд дозволив Маску роздавати гроші виборцям

05 листопада 2024, 09:35
Суд дозволив Маску роздавати гроші виборцям
У ході справи з'ясувалося, що власники 1 мільйона доларів щодня визначаються зовсім не випадковим чином.
Суд у Пенсильванії в останній день перед виборами президента США постановив, що мільярдер Ілон Маск має право роздавати гроші зареєстрованим виборцям за підпис петиції, ініційованої прихильниками Дональда Трампа.
 
Про це пише The Hill.
 
Так, у ході справи з'ясувалося, що власники 1 мільйона доларів щодня визначаються зовсім не випадковим чином. Маск давав кошти тим, хто "краще підходив на роль промовця". А останніх два чеки будуть виписані в Аризоні та Мічигані, тож навіть не стосуватимуться Пенсильванії. 
 
Таким чином стороні захисту вдалося переконати суддю, що звинувачення прокурорів у проведенні "незаконної лотереї" безпідставні. Сам Маск вчергове проігнорував засідання, тож позитивний для нього вердикт зачитували за його відсутності. 
 
Нагадаємо, що за три місяці Ілон Маск вніс на рахунки створеного ним для просування кандидатури Трампа комітету PAC 75 мільйонів доларів.
Ілон Масквійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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