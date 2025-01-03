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Суд Фінляндії відмовився звільнити затриманий танкер "тіньового флоту" рф до завершення слідства

03 січня 2025, 19:09
Суд Фінляндії відмовився звільнити затриманий танкер
Фото: korrespondent.net
Повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.
Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
 
Про це повідомляє Yle.
 
Документи судового засідання засекречені на вимогу поліції, через те, що  попереднє розслідування все ще перебуває на ранній стадії.
 
Адвокат Герман Люнгберг, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно, вимагав скасування арешту в окружному суді. Він заявляє про факт захолення, оскільки він не отримав рішення щодо причини арешту танкера у фінських територіальних водах.
 
Центральна кримінальна поліція KRP повідомила, що судно було затримане, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. На судні проводяться технічні експертизи. 
 
За оцінками KRP, активна початкова фаза розслідування займе кілька тижнів. Наразі на судні проводиться технічне розслідування та допити членів екіпажу. Очікується, що повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.
 
Арешту нафтового танкера також вимагають компанії Fingrid та Elisa для забезпечення своїх позовів про відшкодування збитків через пошкодження кабелів.

 

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