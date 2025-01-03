Суд Фінляндії відмовився звільнити затриманий танкер "тіньового флоту" рф до завершення слідства

Повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.

Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.

Документи судового засідання засекречені на вимогу поліції, через те, що попереднє розслідування все ще перебуває на ранній стадії.

Адвокат Герман Люнгберг, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно, вимагав скасування арешту в окружному суді. Він заявляє про факт захолення, оскільки він не отримав рішення щодо причини арешту танкера у фінських територіальних водах.