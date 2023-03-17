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Суд Гааги видав ордер на арешт путіна

17 березня 2023, 17:49
Суд Гааги видав ордер на арешт путіна
Фото: з вільного доступу
Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду сьогодні видала ордери на арешт президента росії у зв'язку із війною в Україні.

Президента росії та уповноважену президента рф у справах дитини підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до росії.

Про це повідомила "Європейська правда".

Сьогодні Палата досудового провадження II видала ордери на арешт путіна та марії львової-бєлової.

Події, за даними рішення, відбувались щонайменше з 24 лютого минулого року.

"Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до російської федерації, що завдало шкоди українським дітям", – йдеться в повідомленні.

Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування.

"Тим не менш, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою", – оголосив виконувач обов'язків президента Міжнародного кримінального суду Пйотр Гофманський.

арештсудПутінГаага

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