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Суд і з третьої спроби не взявся за справу Добкіна

Головуючий суддя у відпустці
Призначене на середу в Дзержинському райсуді Харкова підготовче засідання у справі народного депутата колишнього мера Михайла Добкіна про виділення землі за "кооперативною схемою" не відбулося.
Суд і з третьої спроби не взявся за справу Добкіна Михайло Добкін. Фото: Владислав Мусієнко / POOL / УНІАН

Засідання не відбулося, бо головуючий суддя Шишкін перебуває у відпустці.

"Наступне засідання призначене на 22 березня, 12:00", - повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря суду Наталії Грошевої.

Підготовче засідання по справі переноситься вже втретє (суд не зміг взятися за справу ні в листопаді, ні в грудні 2018 року -ред). До цього його не могли провести через неявку адвокатів і одного з обвинувачених.

Генеральна прокуратура 11 жовтня передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, де підозрюваним проходить народний депутат Михайло Добкін.

Нагадаємо, 29 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна.

10 липня 2018 року прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міського голови Харкова, народного депутата України (фракція "Опозиційний блок") Михайла Добкіна у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, його колишнього заступника – директора департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради і колишнього начальника управління містобудування та архітектури – головного архітектора м. Харкова – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 90 Кримінального кодексу України, колишнього начальника управління земельних відносин Харківської міської ради – ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, представників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства – ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України".

 

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31 01 2019 15:40
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