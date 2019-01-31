Суд і з третьої спроби не взявся за справу Добкіна

Призначене на середу в Дзержинському райсуді Харкова підготовче засідання у справі народного депутата колишнього мера Михайла Добкіна про виділення землі за "кооперативною схемою" не відбулося.

Засідання не відбулося, бо головуючий суддя Шишкін перебуває у відпустці.

"Наступне засідання призначене на 22 березня, 12:00", - повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря суду Наталії Грошевої.

Підготовче засідання по справі переноситься вже втретє (суд не зміг взятися за справу ні в листопаді, ні в грудні 2018 року -ред). До цього його не могли провести через неявку адвокатів і одного з обвинувачених.

Генеральна прокуратура 11 жовтня передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, де підозрюваним проходить народний депутат Михайло Добкін.