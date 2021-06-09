Суд має оголосити вирок у справі МН17 наприкінці 2022 року

Слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади

У Нідерландах під час сьогоднішнього судового засідання головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що рішення у справі МН17 мають винести у 2022 року.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, суд не може наразі назвати конкретної дати, і не знає, скільки часу буде потрібно на вирок.

Однак було названо можливі дати оголошення рішення. Це 22 вересня або 22 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.

За попереднім графіком, засідання суду відбудуться 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 та 24 вересня 2021 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Нині Міжнародна спільна слідча група шукає фото, відео та документи у Курську, звідки було відправлено "Бук".

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.