Суд майже втричі зменшив Насірову заставу
"Суд продовжив дію запобіжних заходів екс-голові ДФС України та керівнику ДФС України, однак, з власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС України зі 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні", - повідомляє САП у Facebook.
У САП зауважили, що на судовому засіданні прокурори не зачитали жодної сторінки обвинувального акта.
Наступне засідання призначено на 15:30 год. 14 березня.
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
Уряд планує оскаржувати це рішення.
Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.
Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах.
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