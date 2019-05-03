Суд майже втричі зменшив Насірову заставу

"Зі 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні"

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 4 березня зменшив заставу екс-голові ДФС Роману Насірову зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

"Суд продовжив дію запобіжних заходів екс-голові ДФС України та керівнику ДФС України, однак, з власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС України зі 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні", - повідомляє САП у Facebook.

У САП зауважили, що на судовому засіданні прокурори не зачитали жодної сторінки обвинувального акта.

Наступне засідання призначено на 15:30 год. 14 березня.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах.