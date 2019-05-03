Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд майже втричі зменшив Насірову заставу

"Зі 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні"
Шевченківський районний суд Києва на засіданні 4 березня зменшив заставу екс-голові ДФС Роману Насірову зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.
Суд майже втричі зменшив Насірову заставу Фото: ukranews.com

"Суд продовжив дію запобіжних заходів екс-голові ДФС України та керівнику ДФС України, однак, з власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС України зі 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні", - повідомляє САП у Facebook.

У САП зауважили, що на судовому засіданні прокурори не зачитали жодної сторінки обвинувального акта.

Наступне засідання призначено на 15:30 год. 14 березня.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2019 10:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.