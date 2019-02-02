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Суд на Донеччині засудив бойовика "ДНР" до 9,5 років в'язниці

У березні 2015 року мешканець Горлівки добровільно вступив до "лав" бойовиків "ДНР" та був зарахований на "посаду" водія-механіка
Суд на Донеччині засуцдив бойовика самоназваної "ДНР", мешканця Горлівки Донецької області, до 9,5 років позбавлення волі.
Суд на Донеччині засудив бойовика "ДНР" до 9,5 років в Фото:Facebook

Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї) КК України.

За даними слідства, у березні 2015 року мешканець Горлівки добровільно вступив до "лав" бойовиків "ДНР" та був зарахований на "посаду" водія-механіка.

Перебуваючи у складі формування бойовиків, зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти ЗС України у районі Зайцевого.

9 березня 2018 року у тому ж районі був затриманий з автоматом Калашникова АК-74, спорядженим набоями до нього.

Нагадаємо, що прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".

 

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02 02 2019 23:30
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