Суд на Донеччині засудив бойовика "ДНР" до 9,5 років в'язниці
Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї) КК України.
За даними слідства, у березні 2015 року мешканець Горлівки добровільно вступив до "лав" бойовиків "ДНР" та був зарахований на "посаду" водія-механіка.
Перебуваючи у складі формування бойовиків, зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти ЗС України у районі Зайцевого.
9 березня 2018 року у тому ж районі був затриманий з автоматом Калашникова АК-74, спорядженим набоями до нього.
Нагадаємо, що прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".
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