Суд на Донеччині засудив бойовика "ДНР" до 9,5 років в'язниці

У березні 2015 року мешканець Горлівки добровільно вступив до "лав" бойовиків "ДНР" та був зарахований на "посаду" водія-механіка

Суд на Донеччині засуцдив бойовика самоназваної "ДНР", мешканця Горлівки Донецької області, до 9,5 років позбавлення волі.

Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї) КК України.

За даними слідства, у березні 2015 року мешканець Горлівки добровільно вступив до "лав" бойовиків "ДНР" та був зарахований на "посаду" водія-механіка.

Перебуваючи у складі формування бойовиків, зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти ЗС України у районі Зайцевого.

9 березня 2018 року у тому ж районі був затриманий з автоматом Калашникова АК-74, спорядженим набоями до нього.

Нагадаємо, що прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".