Суд наказав повернути "вертолітний майданчик Януковича" старому власнику

Прокуратура клопотатиме про повторну передачу об'єкта в управління АРМА

Голосіївський районний суд Києва 6 лютого ухвалив повернути компанії "Амадеус Ко" вертолітний майданчик колишнього президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві.

При цьому заходу забезпечення у вигляді арешту майна із забороною відчуження суд не скасував.

Не погоджуючись з прийнятими рішеннями, столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна і передачу його в управління Національного агентства з управління корупційними активами (АРМА), повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Це вже друге судове рішення, що стосується вертолітного майданчика, за останній час.

24 січня Господарський суд Києва заборонив виконувати договір про управління активами арештованого концертно-виставкового центру "Парковий" (так звана "вертолітний майданчик Януковича"). Рішення було прийнято як забезпечувальний захід за позовом ТОВ "Амадеус Ко", власника "вертолітного майданчика".

Нагадаємо, вертолітний майданчик у Києві відкрили 6 червня 2012 року, він за декілька сотень метрів від Верховної Ради. Його мав використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не здійснив жодного польоту.

Улітку 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що об'єкт будували на гроші від незаконного відшкодування ПДВ.

Кримінальне провадження про будівництво вертолітного майданчика розслідують за сімома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 5 ст. 298 (пошкодження об'єктів культурної спадщини), ст. 356 (самоправство), ч. 1 ст. 358 (підробка документів), ч.2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовими особами юрособи приватного права), ч. 3 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Одним з підозрюваних у рамках цієї справи є колишній мер Києва Леонід Черновецький.

Майно "Паркового" заарештовано і передано Національному агентству з питань повернення корупційних активів (АРМА). У жовтні 2018 року АРМА віддала майданчик в управління комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху". Якщо об'єкт буде конфісковано в попереднього власника, Київ розраховує отримати КВЦ у власність.

Нагадаємо, що "Парковий" віддали в управління столичному комунальному підприємству на початку жовтня 2018 року.

КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами дорожнього руху.

У комунальному підприємстві кажуть, що планують використовувати вертолітний майданчик в культурних проектах Києва, а також, можливо, для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО.