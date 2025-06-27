Суд обрав запобіжний захід віцепрем'єру Чернишову, якого підозрюють у корупції

Йому призначили заставу

Суд 27 червня обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру України Олексієві Чернишову.

Суд призначив заставу в розмірі понад 120 млн грн. Саме такий захід вимагали прокурори.

Протягом двох місяців Чернишов зобов'язаний прибувати на вимогу, не покидати меж України, утриматися від спілкування зі свідками й підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, що 24 червня Національне антикорупційне бюро і САП повідомили Чернишова про підозру у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері під час його роботи міністром розвитку громад та територій за участю топпосадовців. Зараз у ній проходить шестеро підозрюваних.