Суд обрав запобіжний захід віцепрем'єру Чернишову, якого підозрюють у корупції
27 червня 2025, 19:51
Йому призначили заставу
Суд 27 червня обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру України Олексієві Чернишову.
Про це повідомляє "Суспільне".
Суд призначив заставу в розмірі понад 120 млн грн. Саме такий захід вимагали прокурори.
Протягом двох місяців Чернишов зобов'язаний прибувати на вимогу, не покидати меж України, утриматися від спілкування зі свідками й підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.
Нагадаємо, що 24 червня Національне антикорупційне бюро і САП повідомили Чернишова про підозру у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері під час його роботи міністром розвитку громад та територій за участю топпосадовців. Зараз у ній проходить шестеро підозрюваних.