Суд остаточно визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова, - ВІДЕО

Підкреслюється, що рішення Великої палати Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню

Колишній голова Вищого господарського суду України часів президентства Віктора Януковича Віктор Татьков остаточно повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт.

​Крапку у справі поставила Велика палата Верховного суду. 4 червня вона визнала незаконною і скасувала постанову Верховної ради про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого госпсуду, повідомляє "Радіо Свобода".

Підкреслюється, що рішення Великої палати Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

За словами юристів, Татьков таким чином поновився у статусі судді і повернув суддівську недоторканність. Через це слідству буде важче вести розслідування щодо Татькова. Адже тепер для затримання Татькова, взяття його під варту чи арешту їм потрібно буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила в розшук підозрюваного в незаконному розподілі справ колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Як відомо, 29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

18 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. При цьому захист Татькова повідомив, що він виїхав на лікування за кордон.

Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Віктора Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" в київських судах.