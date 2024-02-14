Суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії

Однак Саркозі не погодився з рішенням апеляційного суду

Апеляційний суд Парижа підтвердив вирок екс-президенту Франції Ніколя Саркозі. Звинувачення від якого намагався позбутися Саркозі – незаконне фінансування власної президентської виборчої кампанії.

Про це пише Le Figaro. Саркозі має намір за словами його адвоката подавати касаційну скаргу, яка допоможе йому тимчасово, до рішення касаційної інстанції не носити електронний браслет та не мати ще деяких обмежень, які визначив апеляційний суд.

Суд першої інстанції у 2021 році, коли Ніколя Саркозі було засуджено на 1 рік тюрми, яку він має відбувати у вигляді покарання вдома із “електронним браслетом”. Справа про незаконне фінансування виборчої кампанії говорить про використання Саркозі разом із співучасниками-колегами по політиці фонду, який вдвічі більший, ніж це можна за французьким законодавством. Щоб уникнути обмежень, обвинувачені вели подвійну бухгалтерію, приховуючи частину витрат на вибори.

Саркозі був обраний на посаду президента Франції та перебував на посаді з 2007 до 2012 року.

Як зазначено у матеріалах справи, обсяг витрат в реальному підрахунку складав 42 млн євро, а дозволена межа мала бути не вищою 22,5 млн євро. Водночас суд так і не зміг довести що Саркозі безпосередньо брав участь як виконавець у згаданій багатомільйонний оборудці для фінансування своєї виборчої кампанії.

В інтерв’ю, які з’явилися на тлі публікацією мемуарів у 2023 році, Саркозі сказав, що можливість визволення Криму з російської анексії «ілюзорна», так само як і вступ України до ЄС або НАТО. Оскільки, на його думку, Київ повинен залишатися «нейтральним». При цьому, Саркозі і наполягав на тому, що росія і Франція "потребують одна одної".

"Люди кажуть мені, що путін вже не та людина, яку я зустрічав. Мені це не здається переконливим. У мене були десятки розмов з ним. Він не ірраціональний", - сказав Саркозі в інтерв'ю Le Figaro.